وزير الخارجية الأمريكي يصل بروكسل للمشاركة في محادثات الناتو

بروكسل - (أ ب)

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث إدارة ترامب الجديد لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى بروكسل، اليوم الخميس، حيث يأمل وزراء خارجية التحالف العسكري في أن يسلطوا الضوء على الخطط الأمنية الأمريكية في أوروبا.

ويشعر الحلفاء الأوروبيون وكندا بقلق عميق بسبب استعداد الرئيس دونالد ترامب، للتقرب من الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعتبر الناتو تهديدا، في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بدور الوساطة لوضع حد للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأثارت التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض مؤخرا، والإهانات الموجهة إلى حليفتي حلف الناتو، كندا والدنمارك – بالإضافة إلى التحالف العسكري نفسه – حالة من القلق والارتباك، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تستهدف أصدقاء الولايات المتحدة وأعدائها على حد سواء.