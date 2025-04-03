موكب جنائزي في ليتوانيا لتشييع جنود أمريكيين لقوا مصرعهم خلال تدريب عسكري

يلنيوس - (أب)

يمر، اليوم الخميس، موكب يحمل نعوش أربعة جنود أمريكيين، لقوا حتفهم خلال مهمة تدريبية في ليتوانيا، عبر ميدان الكاتدرائية في العاصمة.

ومن المقرر أن يحضر المراسم مسؤولون حكوميون ورموز دينية قبل نقل الجثث للمطار لإعادتها إلى الولايات المتحدة.

وقال جيش ليتوانيا إن الجنود، وهم جزء من فريق القتال باللواء المدرع الأول بفرقة المشاة الثالثة، كانوا في مهمة تدريبية تكتيكية عندما فٌقدوا هم ومركبتهم منذ أسبوع.

وشارك المئات من الجنود والمنقذين من ليتوانيا وأمريكا وبولندا في عملية البحث عبر الغابات الكثيفة والأرض المستنقعية حول بابرادي التي تقع على بعد عشرة كيلومترات غرب الحدود مع بيلاروس. وجرى انتشال مركبة النجدة والإنقاذ المدرعة "إم 88 هرقل" الاثنين الماضي من مستنقع، وتم انتشال آخر جثة أمس الأول الثلاثاء.

ومن المقرر أن يحضر المراسم رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا ووزير الدفاع ورئيس أساقفة فيلنيوس .