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منذ فجر اليوم.. استشهاد 44 فلسطينيًا بغارات إسرائيلية على غزة

10:17 ص الخميس 03 أبريل 2025

غارات إسرائيلية

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وكالات

أفادت مصادر طبية، الخميس، بارتقاء 44 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، مشيرة إلى أن 23 منهم في مدينة غزة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وذكرت أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس بقطاع غزة.

واستشهد 17 فلسطينيًا في اعتداءات إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

بينما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون باستهداف خيام النازحين في غرب ووسط خان يونس، ووصل المصابون وجثامين الشهداء لمجمع ناصر الطبي.


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