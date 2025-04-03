الرسوم الجمركية.. الصين تهدد برد انتقامي على قرارات ترامب الجديدة

بكين - (د ب أ)

هددت الصين، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات مضادة بعد إعلان الرئيس الأمريكي مساء أمس الأربعاء فرض رسوم جديدة على المنتجات الصينية في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفرض ترامب في وقت سابق رسوما بنسبة 20% على الواردات من الصين، مما دفع الأخيرة إلى فرض رسوم على كمية من المنتجات الأمريكية. وفي الجولة الأخيرة أضاف ترامب رسوما بنسبة 34% على المنتجات الصينية ليصل إجمالي الرسوم الجمركية التي تخضع لها الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 50%.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن الرسوم الأمريكية تنتهك قواعد التجارة الدولية وتستند إلى تقييمات أحادية وذاتية للولايات المتحدة، واعتبرتها نوعا من التنمر.

وحثت الوزارة واشنطن على إلغاء هذه الإجراءات وحل النزاعات عبر الحوار وإلا فإنها ستتخذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها.

وأعلن ترامب أمس فرض رسوم جديدة شاملة بنسبة 10% على مختلف الواردات الأمريكية، مع زيادة هذه الرسوم وفقا لقيمة العجز التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة.