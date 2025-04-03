ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3085 قتيلًا

بانكوك - (أ ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار قبل نحو أسبوع إلى 3085 قتيلا، بعد أن عثرت فرق البحث والإنقاذ على مزيد من الجثث، وفقا لما أعلنته الحكومة العسكرية اليوم الخميس.

وفي بيان مقتضب، قالت المؤسسة العسكرية إن هناك أيضا 4715 مصابا و341 شخصا في عداد المفقودين.

وكان مركز الزلزال، الذي بلغت شدته 7.7 درجة، بالقرب من مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، مما أدى إلى انهيار آلاف المباني، وتدمير الطرق والجسور في عدة مناطق.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن عدد الضحايا الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، ومع انقطاع الاتصالات على نطاق واسع وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق، يُتوقع أن ترتفع الحصيلة بشكل كبير مع ورود المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الزلزال في وقت تعاني فيه ميانمار من أزمة إنسانية خانقة، تفاقمت بعد استيلاء الجيش على السلطة عام 2021، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية. ووفقا للأمم المتحدة، كان أكثر من 3 ملايين شخص قد نزحوا من منازلهم، وما يقرب من 20 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية حتى قبل وقوع الزلزال.