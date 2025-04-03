17 شهيدا في غارات إسرائيلية على خان يونس جنوبي غزة



وكالات

استشهد 17 فلسطيينيًا في اعتداءات إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في استهداف خيام للنازخين في غرب ووسط خان يونس، ووصل المصابون وجثامين الشهداء لمجمع ناصر الطبي.

كما استشهد 3 فلسطين وأصيب عدد آخر بإصابات خطيرة باستهداف خيمتين لعائلة الغلبان بمنطقة معن جنوبي شرق خان يونس.

واستشهد شخص وأصيب 3 آخرين في قصف خيام للنازحين في بلدة عبسان شرق خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد.

واستشهدت سيدة وأصيب شخص واحد في استهداف منزل عائلة البيوك بمنطقة قيزان النجار بخان يونس أيضا، إذ هرعت سيارات الإسعاف وسط نداءات استغاثة بوجود مصابين في اعتداء آخر بالمنطقة ومنطقة قيزان أبو رشوان.

وشهدت الساعات الأخيرة في خان يونس عمليات قصف إسرائيلي عنيفة، أسفرت عن سقوط هذا العدد من الشهداء منذ منتصف الليل وحتى ساعات فجر اليوم الخميس.

وجاءت هذه الغارات بعد سلسلة غارات استهدفت خيام النازحين بحي الكتيبة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد كبير من الأطفال والنساء الذين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقى العلاج، كما أصيبت سيدة حامل بمواصي خان يونس وأجرت عملية بتر.

ويشن يوميا عشرات الغارات، إذ أن عدد الشهداء في خان يونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل إلى قرابة 80 شهيدا.