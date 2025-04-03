6 شهداء إثر غارات أمريكية استهدفت مناطق في اليمن



وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، مقتل 6 أشخاص على الأقل في أنحاء اليمن، إثر غارات جوية يشتبه أنها أمريكية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون حتى صباح الأربعاء.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، أن صور أقمار اصطناعية التقطت الأربعاء، أظهرت تمركز 6 قاذفات شبح من طراز "بي – 2 سبرينت" في قاعدة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، في خطوة غير معتادة وسط الحملة العسكرية في اليمن والتوترات مع إيران.

ولا تزال الحملة مستمرة، حيث ربطت إدارة ترامب ضرباتها الجوية ضد الحوثيين بمحاولة الضغط على إيران بسبب "تقدم برنامجها النووي"، وفقا لروسيا اليوم.

وعلى الرغم من عدم تقديم تفاصيل دقيقة حول الحملة وأهدافها، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الثلاثاء أن إجمالي الضربات تجاوز 200.

وقالت ليفيت: "إيران أصبحت ضعيفة للغاية نتيجة لهذه الهجمات، وقد رأينا أن القصف استهدف قادة حوثيين رئيسيين. تم القضاء على شخصيات مهمة كانت مسؤولة عن شن هجمات على السفن الحربية والتجارية، ولن تتوقف هذه العمليات حتى تتم استعادة حرية الملاحة في هذه المنطقة".

ووفقا لأرقام الضحايا التي أعلنها الحوثيون، أسفرت الحملة الجوية المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب عن مقتل ما لا يقل عن 67 شخصا.