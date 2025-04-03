8 شهداء في قصف إسرائيلي لخيام النازحين غرب خان يونس



وكالات

استشهد 8 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزل وخيام نازحين غرب خان ويونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، ارتقاء 8 مواطنين من عائلة العقاد إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة غرب خان يونس، وفقا لما ذكرته وفا.

وكان استشهد مواطن وزوجته وثلاثة من أبنائه، ومواطن آخر، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

كانت مصادر طبية أعلنت الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638، منذ 7 أكتوبر 2023.