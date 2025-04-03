رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعد تدابير للرد على الرسوم الأمريكية



وكالات

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنها ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بإجراءات مضادة في حال فشلت المفاوضات، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضافت أن عواقب الرسوم الأمريكية ستكون وخيمة على الملايين حول العالم.

وقالت في بيان تُلي في عاصمة أوزبكستان اليوم الخميس، قبيل قمة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى: "نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردا على الرسوم الجمركية على الصلب".

وأضافت: "نستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة لحماية مصالحنا وأعمالنا في حال فشلت المفاوضات".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.