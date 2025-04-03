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الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لرسوم ترامب الجمركية

05:48 ص الخميس 03 أبريل 2025

علم الصين

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وكالات

قالت الصين، اليوم الخميس، إنها تعارض بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادراتها، متعهدة باتخاذ تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها.

وطالبت الصين الولايات المتحدة بإلغاء رسومها الجمركية الجديدة ودعتها للحوار، وفقا لما ذكرته الغد.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن الرسوم الجمركية الأمريكية لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير بحقوق الأطراف المعنيين وبمصالحهم المشروعة.

وأضاف البيان: أن الصين تحض الولايات المتحدة على أن تلغي فورا إجراءات الرسوم الجمركية الأحادية، وأن تحل الخلافات مع شركائها التجاريين على نحو سليم من خلال حوار متكافئ.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.

وقال ترامب: «سنفرض رسوما جمركية على الدول التي تفرض علينا رسوما مماثلة، وسأوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة، كما سأوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة".

وأضاف أن الكثير من الدول تفرض علينا رسوما جمركية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ39%، وبالتالي فهو يستغل الولايات المتحدة، كما أن الصين تفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ67%.

وقال: "لن نستسلم كما حدث في العقود الماضية، وسنحارب كل من يحاربنا".

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