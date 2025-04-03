بـ51 صوتا.. الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يهدف لوقف رسوم ترامب على كندا



وكالات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم الخميس، تشريعا من شأنه إنهاء الرسوم الجمركية الجديدة على كندا، بعد ساعات فقط من كشف الرئيس دونالد ترامب عن مجموعة من الرسوم الجديدة واسعة النطاق.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 لصالح الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، حيث من المرجح تجميده، بحسب ما ذكرته الغد.

وفي صفعة لترامب، تعاون أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للمضي بالتشريع.

ويتضمن مشروع القانون الذي رعاه الديمقراطيون إنهاء حالة طوارئ وطنية أعلنها ترامب في 22 يناير وربطها بالواردات غير القانونية من عقار الفنتانيل المسبب للوفاة من المكسيك وكندا والصين، والتي تذرع بها لاستهداف كندا بتعريفات جمركية ضخمة.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن كندا ستتصدى للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات مضادة.

وقال: من الضروري العمل بعزم وقوة، وهذا ما سنفعله.

لكن رئيس الوزراء الكندي، قال: إن إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية حافظ على عدد من العناصر المهمة في علاقتنا.