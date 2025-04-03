كوريا الجنوبية: حرب الرسوم الجمركية أصبحت واقعًا والوضع خطير للغاية



وكالات

عقد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوك سو، اجتماعا طارئا لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 25% على المصدرين الكوريين الجنوبيين.

حضر الاجتماع وزير المالية تشوي سانج موك، ووزير التجارة والصناعة والطاقة أهن ديوك كيون، ونائباه للمفاوضات التجارية جون إن كيو والصناعة باك سونج تايك، والنائب الأول لوزير الخارجية كيم هونج كيون، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لرئاسة الوزراء.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: "أصبحت حرب الرسوم الجمركية العالمية واقعا، والوضع خطير للغاية، وللتغلب على الأزمة التجارية، نحتاج إلى حشد جميع إمكانات وموارد الحكومة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأمر "بالتوفير الفوري لتدابير الدعم الحكومي للصناعات والشركات التي ستتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على السيارات".

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، سيعقد وزير التجارة والصناعة والطاقة اجتماعا بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية مع ممثلين من الشركات ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة استراتيجيات الاستجابة.