رئيس وزراء كندا: رسوم ترامب ستغير نظام التجارة الدولية جذريا



وكالات

قال رئيس وزراء كندا مارك كارني، إن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية، ستضر باقتصاد واشنطن نفسها وتغير نظام التجارة الدولية جذريا وتحتم على كندا اتخاذ إجراءات جوابية.

وخلال توجهه للقاء الحكومة الكندية لمناقشة تطورات الرسوم الجمركية الجديدة قال كارني: "لقد أعلن الرئيس دونالد ترامب للتو عن تدابير ستغير نظام التجارة الدولية بشكل جذري".

وأضاف: "ستؤثر هذه الرسوم سلبا على اقتصاد الولايات المتحدة، ومع مرور الوقت سيزداد هذا التأثير"، مشيرا إلى أن تداعيات هذه الرسوم ستزداد مع الوقت وستلحق الضرر بالولايات المتحدة نفسها.

وفي حين أفلتت كندا من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مساء الأربعاء على عدة دول حول العالم، إلا أن الرسوم على العديد من السلع بما في ذلك الألومنيوم والصلب والسلع غير المتوافقة مع اتفاقية CUSMA (اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك) التي تم فرضها الشهر الماضي لا تزال سارية.

وأشار كارني إلى أن ترامب حافظ على بعض جوانب "العلاقة التجارية" بين كندا والولايات المتحدة من خلال الامتناع عن فرض التعريفات الجمركية بحدها الأقصى على أوتاوا.

وأوضح في الوقت نفسه، أن التعريفات التي ستُفرض الآن على قطاع السيارات تثير قلقا خاصا، محذرا من احتمال فرض المزيد من الرسوم على قطاعات أخرى.

وقال كارني، إن الولايات المتحدة أبلغت كندا بأنها قد تفرض أيضا تعريفات جمركية إضافية على قطاعات اقتصادية "استراتيجية" مثل صناعة الأدوية، والمنتجات الخشبية، وأشباه الموصلات.

وأكد أن بلاده "ستكافح هذه التعريفات من خلال تدابير مضادة و حماية مواطنيها بما في ذلك عمالها وبناء أقوى اقتصاد بين دول مجموعة السبع".

وأضاف أن الحكومة "ستقول المزيد" بعد حضور سلسلة من الاجتماعات مع وزرائها ورؤساء الوزراء السابقين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين مساء الأربعاء بالإضافة إلى يوم الخميس.

واختتم: "في الأزمات، من المهم أن نتكاتف، ومن الضروري أن نتصرف بعزم وحزم، وهذا ما سنفعله"، وفقا لروسيا اليوم.