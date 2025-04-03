إعلان

رئيس كولومبيا: فرض الرسوم الأمريكية موت لليبرالية الجديدة

03:23 ص الخميس 03 أبريل 2025

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إن الرسوم الجمركية التي أعلن عن فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول العالم تعتبر "موتاَ لليبرالية الجديدة".

وأضاف بيترو: "اليوم ماتت الليبرالية الجديدة التي أعلنت سياسة التجارة الحرة حول العالم. وينبغي على من يتشبثون بهذه الإيديولوجية المتطرفة أن يدركوا أنهم يتشبثون بجثة"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن بإمكانها بعد زيادة الرسوم على الواردات بشكل عام أن تزيد من إنتاجها ورخائها وفرص العمل. وبرأيي أن ذلك قد يكون خطأ كبيرا".

وأشار إلى أن كولومبيا ستقوم بخفض الرسوم أو زيادتها انطلاقا من احتياجات قطاع معين من اقتصادها.

وأوضح: "سنخفض الرسوم حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل في كولومبيا، وسنزيدها حيث نخسر فرص عمل كثيرة جدا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء 2 أبريل عن فرض مختلف الرسوم التجارية على كل دول العالم تقريبا، بما فيها فرض رسوم مرتفعة على الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى التي تعتبر السلطات الأمريكية أنها تفرض رسوما وتعريفات مفرطة على المنتجات الأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الكولومبي إدراج روسيا ضمن الرسوم الجمركية إيطاليا ترد على الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية الأمريكية على البرازيل موعد تطبيق الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية العالمية الرسوم الجمركية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان