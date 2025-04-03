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ما سبب عدم إداراج روسيا ضمن الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية؟

03:06 ص الخميس 03 أبريل 2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

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وكالات

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا أوقفت فعليا أي تبادل تجاري معها، لذلك لم تدرج روسيا ضمن الدول المستهدفة بالرسوم التجارية الجديدة.

وأوضح بيسنت، أن روسيا ليست ضمن قائمة الدول الخاضعة للرسوم الجمركية، لأن الولايات المتحدة لا تربطها بها أي تعاملات تجارية، إذ لا تزال موسكو تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، عن فرض حد أدنى لمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة، فيما فرض تعريفات جمركية متفاوتة على دول بعينها.

كما قررت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتبارا من الخميس.

يأتي هذا القرار في إطار توجه واشنطن نحو تعزيز سياستها التجارية الحمائية، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية مع عدد من الدول الكبرى.

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