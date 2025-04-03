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رئيسة وزراء إيطاليا: رسوم ترامب إجراء خاطئ لا يفيد أمريكا

02:55 ص الخميس 03 أبريل 2025

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

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وكالات

اعتبرت رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية جورجا ميلوني، أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إجراء خاطئ لا يعود بالنفع على الولايات المتحدة أو أوروبا.

وقالت ميلوني، إن حكومتها ستعمل على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لمنع تصاعد التوترات التي قد تضعف الغرب أمام المنافسين العالميين.

وأضافت أن إيطاليا ستنسق مع شركائها الأوروبيين لحماية مصالحها الاقتصادية.

كان ترامب قد أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية، مع فرض عقوبات أعلى بناء على العجز التجاري.

وستواجه الواردات من الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 20%، وفقا لروسيا اليوم.

وتعتبر ميلوني، التي كانت قد حذرت في وقت سابق من احتمال نشوب حرب تجارية، الحليف الأوروبي الرئيسي لترامب.

وقد وضعت نفسها في الماضي كوسيط بين واشنطن وبروكسل.

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