البيت الأبيض يكشف موعد دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ



وكالات

تدخل الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فرضتها واشنطن على واردات بعض الدول حيز التنفيذ يوم الجمعة، في حين يبدأ تطبيق القيم العليا على دول أخرى الأربعاء المقبل.

وذكرت وثيقة وزعها البيت الابيض، أن الرسوم الجمركية الفردية العالية التي فرضتها واشنطن على واردات الدول الأخرى حيز التنفيذ في الأربعاء 9 أبريل عند الساعة 00:01 بتوقيت الساحل الشرقي (07:01 بتوقيت موسكو) التي تستهدف خصوصا عمالقة تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوثيقة، أنه سيتم تطبيق الرسوم الجمركية الفردية بنسبة 10% على واردات دول تعاني من عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة الجمعة 5 أبريل عند الساعة 00:01 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:01 بتوقيت موسكو)، بحسب روسيا اليوم.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاقتصاد الأمريكي تعرض لـ"النهب والتدمير" لعقود من الزمن من قبل الحلفاء والأعداء على حد سواء، لكن أمره التنفيذي بفرض رسوم جمركية متناظرة سيضع حدا لهذا الوضع.

وعينت الولايات المتحدة الحد الأدنى لمعدل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بنسبة 10%.

وقال ترامب: "سيتم القيام بذلك مع مراعاة البلدان الأخرى للمساعدة على تعافينا اقتصاديا ومنع الغش في التجارة".

وبحسب التوضيحات التي أصدرها البيت الأبيض، فإن هذا المعدل الأدنى سيدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل.

وقال ترامب: "سيُطلب من الدول الأخرى أخيرًا دفع ثمن امتياز الوصول إلى سوقنا، أكبر سوق في العالم. نحن الآن أكبر سوق في العالم".

وأضاف الزعيم الأمريكي أنه يستطيع أن يقول لقادة الدول الأخرى الذين "سيتصلون قريبا ويطلبون الإعفاء من هذه الرسوم الجمركية ما يلي: ألغوا رسومكم الجمركية، وأزيلوا الحواجز، وتوقفوا عن التلاعب بالعملات وابدأوا بشراء سلع أمريكية بعشرات المليارات من الدولارات".

وبعد خطابه، وقع على مرسوم يقضي بفرض رسوم جمركية انتقامية على المنتجات القادمة من بلدان أخرى.