وزير الخزانة الأمريكية: استرخوا وتحملوا لأنه إذا رديتم سيكون هناك تصعيد



وكالات

حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، دول العالم أجمع من الردّ على الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس دونالد ترامب على صادراتها إلى بلاده، تحت طائلة حدوث "تصعيد".

وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول: "استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا رديتم سيكون هناك تصعيد"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ويوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، ما يهدد بقلب كثير من بنية الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل حروب تجارية أوسع.

وقال ترامب، في تصريحات بالبيت الأبيض: "لقد تعرض دافعو الضرائب للاستغلال لأكثر من 50 عاما، لكن هذا لن يحدث بعد الآن".



وشدد على أنه يضع أمريكا في المقام الأول أخيرا خلال تصريحاته التي سبقت توقيع خطته للرسوم الجمركية المتبادلة.

ووعد بعودة وظائف المصانع إلى الولايات المتحدة نتيجةً للضرائب.

ووصف ترامب الأوامر التنفيذية للرسوم الجمركية المتبادلة بـ"التاريخية"، قائلا: "متبادلة. هذا يعني أنهم يفعلون بنا ذلك ونفعله بهم. الأمر في غاية البساطة. لا يمكن أن يكون أبسط من ذلك".