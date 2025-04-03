نتنياهو: قطر ليست دولة عدو

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قطر "ليست دولة عدو؛ ولم يكن لدى جوناثان يوريتش، مساعد نتنياهو، إمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتية سرية، حسب ما نقلته "تايمز أوف إسرائيل".

وتحدث نتنياهو عن تحقيق "قطر جيت" الذي أدى إلى سجن مساعديه يوريتش، وإيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء طلب مرتين من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) التحرك ضد المعارضين السياسيين وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت.

واتهمت المحكمة الإسرائيلية جوناثان يوريش، مساعد بنيامين نتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتلقي رشوة لتشويه دور مصر في الوساطة بين حركة حماس وتل أبيب وذلك ضمن ما يعرف بفضيحة "قطرجيت"،

وقالت التحقيقات إن المتهمين عملا بالتعاون مع رجل الضغط الأمريكي جاي فوتليك، وتم دفع أموال لهما من أجل نشر روايات داعمة لقطر وتشوه صورة الدور المصري في الوساطة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.