تتراوح بين 10% و49%.. قائمة الدول التي فرض عليها ترامب رسومًا جمركية

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الأربعاء في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة، لافتاً إلى أن حدها الأدنى سيكون 10%.

ومن أبرز الدول التي فرض عليها ترامب رسومًا جمركية، فيتنام بنسبة 46%، و 34% على الصين، و32% على تايوان، و 24% على اليابان و 20% على الاتحاد الأوروبي.

والهند بنسبة 26%، و25% على كوريا الجنوبية، و36% على تايلاندا، و31% على سويسرا، و24% على ماليزيا.

كما سيتم فرض رسومًا جمركية على كمبوديا بنسبة 49%، 30% على جنوب أفريقيا و10% على بريطانيا.

وستواجه البرازيل رسومًا متبادلة بنسبة 10%، وهي النسبة ذاتها المفروضة على كل من سنغافورة وتشيلي وتركيا وكولومبيا، في حين أن بنجلاديش ستواجه رسومًا بنسبة 37%. أما إسرائيل فستتعرض لرسوم متبادلة بنسبة 17%، وهي النسبة ذاتها المفروضة على الفلبين.

وباكستان ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 29%، في حين ستصل النسبة المفروضة على سريلنكا إلى 44%.

أما الدول العربية، كانت سوريا من أعلى الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسومًا جمركية بنسبة 41%، تليها العراق بنسبة 39%، ثم ليبيا بـ31%، والجزائر بـ30%، وتونس بـ28% والأردن بـ20%.

وفي المقابل ستواجه كل من مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان، والمغرب، والسودان، واليمن، ولبنان وجيبوتي رسومًا جمركية بنسبة 10%.