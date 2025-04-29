إعلان

إسكتلندا تمنع اللاعبات المتحولات جنسيا من المشاركة في مباريات كرة القدم النسائية

11:38 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

إسكتلندا تمنع اللاعبات المتحولات جنسيا من المشاركة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لندن (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه لن يتم السماح للاعبات المتحولات جنسيا بالمشاركة في مباريات كرة القدم النسائية في إسكتلندا اعتبارا من الموسم المقبل 2025 /2026.

وأضافت أن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم اتخذ قرارا نهائيا بتحديث سياسته عقب حكم صادر عن المحكمة العليا البريطانية في وقت سابق من شهر أبريل الجاري.

ويعني هذا التغيير، الذي أشارت إليه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأول مرة، أنه سيتم السماح فقط بالمشاركة في مباريات كرة القدم النسائية للاعبات المولودات إناثا فقط، اعتبارا من سن 13 عاما على الأقل.

ولا توجد حاليا أي لاعبات متحولات جنسيا مسجلات في إسكتلندا.

وكان بإمكان النساء المتحولات جنسيا اللعب بموجب السياسة السابقة على أساس كل حالة على حدة، استنادا إلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون إلى المستويات المعتمدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسكتلندا كرة القدم النسائية الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر الأربعاء.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)