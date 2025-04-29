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ترامب: أريد أن أصبح البابا وهذا خياري الأول

11:30 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أظهر مقطع فيديو مصور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن رغبته في أن يصبح البابا.

وحول توقعاته بشأن الرئيس ترامب قال ترامب مازحًا خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز" : "أرغب في أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول".

وفي آخر تصريحاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، إنه ليس قلقًا على الإطلاق بشأن صناعة السيارات في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تعاقب قطاع صناعة السيارات على استيراد قطع الغيار في حال عدم توفرها في السوق المحلي.

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