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أمريكا: نبحث مع إسرائيل وشركاء عرب وأوروبيين تشكيل الحكم في غزة ما بعد الحرب

11:20 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

ماركو روبيو

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ماركو روبيو وزير الخارجية، يعمل حاليًا بالتنسيق مع إسرائيل وشركاء عرب والاتحاد الأوروبي من أجل وضع أسس تشكيل الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ضمن جهود إعادة الإعمار، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب للسلام بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع "أكسيوس" أن روبيو يفكر في إلغاء منصب المنسق الأمني الأمريكي الخاص بغزة والضفة الغربية، وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، بحسب ما نقل الموقع.

وأشارت المصادر إلى أن المنسق الأمني الحالي أبلغ أعضاء في الكونغرس بوجود خطط لإلغاء منصبه، وسط مناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إعادة هيكلة الدور الأمريكي الأمني في الأراضي الفلسطينية.

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