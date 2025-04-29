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أمريكا تحذر: سننسحب من دور الوساطة في الحرب الأوكرانية إذا لم يحدث تقدم

10:35 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أنها ستنسحب من جهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا لم يتم تحقيق تقدم.

قالت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي: "نحن الآن في مرحلة تتطلب من الطرفين تقديم مقترحات ملموسة لإنهاء هذا الصراع"، مشيرةً إلى أنها كانت تنقل رسالةً إلى وزير الخارجية الأمريكي روبيو، الذي قد وجه تحذيرًا مماثلًا بشأن محادثات أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت: "قرار كيفية المضي قدمًا من هنا يعود الآن إلى الرئيس ترامب، وإذا لم يُحرز أي تقدم، فسنتراجع عن دورنا كوسطاء في هذه العملية".

لم تُفصح بروس عمّا إذا كان روبيو يُخطط لإجراء أي محادثات لاحقة مع نظيريه الأوروبيين والأوكرانيين، حيث قد أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال عطلة نهاية الأسبوع بناءً على طلب روسيا، وكذلك مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الاثنين.

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