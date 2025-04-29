ترامب: لن نعاقب قطاع صناعة السيارات على استيراد قطع الغيار في هذه الحالة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس قلقًا على الإطلاق بشأن صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة في تصريحات له عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة لن تعاقب قطاع صناعة السيارات على استيراد قطع الغيار في حال عدم توفرها في السوق المحلي.

تزايدت اليوم الثلاثاء انعكاسات الحرب التجارية الأمريكية على مجتمع الأعمال، إذ أعلنت شركة "يو.بي.إس" الرائدة في خدمات الشحن والتوصيل عن نيتها إلغاء 20 ألف وظيفة في إطار جهودها لخفض النفقات، في الوقت ذاته، قامت شركة جنرال موتورز بسحب توقعاتها للعام الحالي، وأجلت مكالمتها مع المستثمرين إلى يوم الخميس، في انتظار مستجدات محتملة تتعلق بالسياسات التجارية.

وانضمت شركات كبرى مثل جنرال موتورز وكرافت هاينز وإلكترولوكس إلى قائمة متزايدة من الشركات من مختلف القطاعات التي قررت سحب أو خفض توقعاتها للعام الجاري، في مؤشر واضح على التأثير العميق للسياسات التجارية غير المستقرة على قطاع الأعمال وصعوبة التخطيط المستقبلي.

وكشف تحليل أجرته وكالة رويترز أن قرابة 40 شركة حول العالم قامت بسحب أو تقليص توقعاتها خلال أول أسبوعين فقط من موسم إعلان نتائج أعمال الربع الأول.