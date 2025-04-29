إعلان

الأمم المتحدة: إسرائيل ربما تكون متورطة في جرائم حرب بغزة

09:37 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الأمم المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنيف - (د ب أ)

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك من انهيار شامل في الدعم الحيوي لقطاع غزة، وقال إن إسرائيل ربما تكون متورطة في جرائم حرب بسبب تجويع المدنيين هناك.

وذكر تورك: "يمثل أي استخدام لتجويع السكان المدنيين في إطار الحرب جريمة حرب، كما يعد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي جريمة حرب أيضا".

ودعا

الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد الكارثة الإنسانية، مشيرًا إلى أن المحاكم وحدها هي من تختص بتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم حرب.

يشار إلى أن إسرائيل أنهت وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الماضي ، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

وتحظر إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة منذ ذلك الوقت وينفد الدقيق من المخابز كما أن الوقود الذي تعمل به الأفران في طريقه للنفاد، فيما تنفذ الأدوية والمواد المستخدمة لعلاج الجروح من المستشفيات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة فولكر تورك قطاع غزة إسرائيل غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر غدًا.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)