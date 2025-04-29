الأمم المتحدة: إسرائيل ربما تكون متورطة في جرائم حرب بغزة

جنيف - (د ب أ)

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك من انهيار شامل في الدعم الحيوي لقطاع غزة، وقال إن إسرائيل ربما تكون متورطة في جرائم حرب بسبب تجويع المدنيين هناك.

وذكر تورك: "يمثل أي استخدام لتجويع السكان المدنيين في إطار الحرب جريمة حرب، كما يعد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي جريمة حرب أيضا".

ودعا

الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد الكارثة الإنسانية، مشيرًا إلى أن المحاكم وحدها هي من تختص بتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم حرب.

يشار إلى أن إسرائيل أنهت وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الماضي ، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

وتحظر إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة منذ ذلك الوقت وينفد الدقيق من المخابز كما أن الوقود الذي تعمل به الأفران في طريقه للنفاد، فيما تنفذ الأدوية والمواد المستخدمة لعلاج الجروح من المستشفيات.