مقتل عدة أشخاص إثر إطلاق نار في السويد

وكالات

شهدت مدينة أوبسالا السويدية، الثلاثاء، حادثة إطلاق نار مروعة أسفرت عن مقتل عدة أشخاص داخل صالون لتصفيف الشعر، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

وتلقت الشرطة السويدية بلاغات من مواطنين أفادوا بسماع دوي انفجارات قوية تشبه طلقات نارية بالقرب من ساحة فاكسالا في وسط أوبسالا.

وأضافت الشرطة أنه لحظة وصولها إلى مكان الحادث، عثرت على عدة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن طلقات نارية.

وتواصل الشرطة تحقيقاتها للكشف عن دوافع الحادث وملابساته، فيما لم يتم الكشف عن هوية الضحايا أو المنفذين حتى الآن.