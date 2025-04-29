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السعودية: أمن المنطقة يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

08:31 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

سلمان بن يوسف الدوسري

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(د ب أ)

شدّدت السعودية اليوم الثلاثاء على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن " المجلس، شدّد على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح وزير الإعلام "أن مجلس الوزراء تناول ، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم".

وقالت الوزير إنمجلس الوزراء السعودي أكد، استمرار جهود المملكة في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سورية"، مجددًا" الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد الشقيق، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.

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سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام السعودي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية السعودية مبادرة السلام العربية
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