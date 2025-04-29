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فرنسا تتهم روسيا بشن هجمات سيبرانية ضدها

07:57 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

وزارة الخارجية الفرنسية

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(د ب أ)

اتهمت فرنسا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، روسيا بشن عدد من الهجمات السيبرانية على مؤسسات وفعالية فرنسية، من بينها دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت العام الماضي وانتخابات عام 2017.

وذكرت وزارة الخارجية أن فرنسا أدانت الهجمات وتعتقد أن وحدة "أيه بي تي 28" بالاستخبارات العسكرية الروسية هي المسؤولة عن الهجمات.

وأضافت الوزارة أنه تم استهداف نحو 12 مؤسسة فرنسية بهذه الهجمات منذ 2021.

وذكرت الوزارة بأن هذه المؤسسات كانت عوامل فاعلة في الحياة الفرنسية بما في ذلك في الخدمة العامة والشركات الخاصة ومنظمة رياضية مرتبطة بتنظيم دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في 2024.

وأوضح البيان أن الاستخبارات العسكرية الروسية استخدمت نفس النهج في 2015 لتخريب قناة "تي في 5 موند" التلفزيونية في محاولة لعرقلة الانتخابات الفرنسية في 2017.

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وزارة الخارجية الفرنسية هجمات سيبرانية على مؤسسات فرنسية فرنسا تتهم روسيا بشن هجمات سيبرانية لاستخبارات العسكرية الروسية
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