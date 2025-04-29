أمريكا تفرض عقوبات على شبكة إيرانية وصينية لدعم برنامج الصواريخ الإيراني
07:55 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
وكالات
فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على شبكة تضم كيانات وأفراداً مقرها إيران والصين، متهمة إياها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الرئيس جو بايدن لزيادة الضغط على طهران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها استهدفت ستة كيانات وستة أفراد بهذه العقوبات، موضحة أن هذه الشبكة كانت تعمل على توفير مواد حساسة لبرنامج الصواريخ الإيراني.
وزارة الخزانة الأمريكية أمريكا تفرض عقوبات على شبكة إيرانية أمريكا تفرض عقوبات على شبكة صينية دعم برنامج الصواريخ الإيراني الحرس الثوري الإيراني
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