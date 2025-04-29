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إعلام عبري: لواء غولاني الأكثر تضررا من الحرب

07:32 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن لواء غولاني الأكثر تضررا بين وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ العدوان على قطاع غزة، حيث فقد 109 ضابط وجندي، بينهم 70 قتلوا في هجوم 7 أكتوبر.

كانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت اليوم الثلاثاء، أنها ستلغي قرار إقالة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، وذلك من خلال استفتاء هاتفي، بعد أن أعلن الأخير عن نيته الاستقالة من منصبه في 15 يونيو المقبل.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد رأى منذ البداية أنه من الأفضل أن يرحل رونين بار عن منصبه بشكل متفق عليه ومحترم، كما فعل رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي.

وأضافت أن قرار الإقالة أصبح غير ذي جدوى بعد أن قرر بار الاستقالة من منصبه دون شروط مسبقة.

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