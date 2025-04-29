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بعد تعرضه لحادث.. طرد مشبوه في مكتب نتنياهو

07:29 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن طرد مشبوه وصل إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويجري حاليا مراجعة محتواه، وذلك وفق ما أعلنت الصحيفة في خبر عاجل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت منذ قليل، أن موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعرض لحادث سير قرب مكتبه في القدس.

وأوضحت الهيئة أن موكب رئيس الوزراء، اصطدم بدراجة نارية، وكان نتنياهو متواجدا في الموكب، لكنه ابتعد عن السيارة التي تعرضت للحادث، ولم يصب بأى أذى.

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بنيامين نتنياهو طرد مشبوه في مكتب نتنياهو موكب بنيامين نتنياهو يتعرض لحادث طرد مشبوه بمكتب نتنياهو
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