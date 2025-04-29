تفاصيل تعرض موكب نتنياهو لحادث سير في القدس |صور

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعرض لحادث سير قرب مكتبه في القدس، وذلك وفق ما أوردته في خبر عاجل.

وأوضحت الهيئة أن موكب رئيس الوزراء، اصطدم بدراجة نارية، وكان نتنياهو متواجدا في الموكب، لكنه ابتعد عن السيارة التي تعرضت للحادث، ولم يصب بأى أذى.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عائلات قتلى الجيش الإسرائيلي قاطعت خطاب نتنياهو اليوم واتهمته بأنه يسحق الإسرائيليين، وذلك بعدما صدر من زوجته سارة نتنياهو بشأن العدد الفعلى للأسرى في غزة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قالت إن عدد الأسرى الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة "أقل" من الرقم الرسمي وهو 24 أسير.

وذلك خلال اجتماع بدا فيه نتنياهو وكأنه نسي أمر الأسرى تماما، حسب وصف الصحيفة.

وأفادت هيئة البث العام "كان"، أن تعليق سارة نتنياهو، الذي أثار غضب عائلات الرهائن، استند إلى معلومات جزئية وسرية نُقلت مؤخرًا إلى وزراء الحكومة.