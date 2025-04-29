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مودي يمنح الجيش الهندي حرية الرد على هجوم كشمير ويتهم باكستان بالضلوع فيه

07:03 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

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وكالات

أعلن مصدر حكومي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منح الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على هجوم وقع في كشمير الأسبوع الماضي، متهمًا باكستان بالوقوف وراءه.

وأكد مودي خلال اجتماع مغلق مع قادة الجيش والأمن أن الهند عازمة على توجيه "ضربة ساحقة للإرهاب"، موضحا أن مودي شدد على أن القوات المسلحة تتمتع بحرية كاملة في تحديد أسلوب وأهداف وتوقيت الرد على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في كشمير، في خطوة تصعيدية قد ترفع التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد.

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