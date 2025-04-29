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بلومبرج: المفاوضات بشأن إنهاء حرب أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود

06:55 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الحرب الروسية الأوكرانيا

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وكالات

نقلت وكالة "بلومبرج"، عن مصادر في موسكو قولها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زال يصرّ على أن تسيطر روسيا على أربع مناطق أوكرانية لا تحتلها بالكامل، كشرط أساسي لأي اتفاق ينهي الحرب.

وأضافت المصادر في حديثها لـ "بلومبرج"، أن هذا المطلب يعد ضربة لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف إطلاق نار واتفاق دائم يُنهي الحرب، في ظل تزايد الإحباط داخل البيت الأبيض بسبب بطء التقدم في المفاوضات.

وتابعت المصادر: أن المفاوضات بشأن إنهاء حرب أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن ويتكوف حاول إقناع بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار لكن بوتين أصر على ضم الأراضي.

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