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حماس: الاحتلال يصعّد حصار غزة ويستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين

06:49 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الاحتلال يصعّد حصار غزة ويستخدم التجويع كسلاح ضد ا

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وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار خانق على قطاع غزة لليوم الستين، مؤكدة أن هذا الحصار يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر.

وقالت الحركة إن الاحتلال أغلق جميع منافذ القطاع، مما حال دون وصول المواد الأساسية للحياة، فيما تتصاعد فصول المجاعة نتيجة نفاد مخزونات الغذاء واستهدافها بالقصف ضمن حرب الإبادة الوحشية.

واعتبرت حماس استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين استهتارًا بالمجتمع الدولي وقراراته، مشيرة إلى تصريحات مفوض "الأونروا" التي كشفت عن استخدام الاحتلال موظفي الوكالة كدروع بشرية، وهو ما وصفته بوحشية الكيان.

ودعت الحركة دول العالم ومؤسسات الأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال لرفع الحصار وإنهاء جريمة التجويع الممنهج، مجددة نداءها للدول العربية والإسلامية وشعوبها لتقديم إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني في غزة.

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