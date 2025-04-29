إسرائيل ترحب بقرار برلمان المجر الانسحاب من الجنائية الدولية

وكالات

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن البرلمان المجري صوت لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت.

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قائلا: "شكرًا للمجر، على موقفها الأخلاقي والواضح".

كان البرلمان المجري صوت لصالح انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية بحسب ماذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية.

كانت المجر وقعت في عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.