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جوتيريش: الوضع في غزة يسير من سيئ إلى أسوأ

05:51 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن وعد حل الدولتين يواجه خطر التلاشي.

وأضاف أن عنف المستوطنين مستمر في الضفة الغربية بمستويات عالية بشكل يثير القلق، موضحا أن غزة يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتابع الأمين العام، أن الوضع في قطاع غزة يسير من سيئ إلى أسوأ، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع الغذاء والدواء عن غزة منذ ما يقارب الشهرين.

وأكمل جوتيريش، أنه حان الوقت لوقف التهجير المتكرر في غزة، موضحا أنه لا يوجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة، قائلا "أشعر بالقلق من تصريحات مسؤولين إسرائيليين باستخدام المساعدات الإنسانية أداة للضغط العسكري".

وتابع: "المساعدات غير قابلة للتفاوض، ويجب على إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها".

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أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الوضع في غزة من سيئ إلى أسوأ عنف المستوطنين منع الغذاء والدواء عن غزة
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