نتنياهو: هناك ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة في غزة.. زوجته تعلق: "أقل"

وكالات

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت إن عدد الرهائن الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة أقل من الرقم الرسمي وهو 24، وذلك خلال اجتماع بدا فيه زوجها رئيس الوزراء وكأنه نسي أمر الأسرى تماما بينما كان يتحدث عن الإنجازات العسكرية الإسرائيلية.

وأفادت هيئة البث العام "كان"، أن تعليق سارة نتنياهو، الذي أثار غضب عائلات الرهائن، استند إلى معلومات جزئية وسرية نُقلت مؤخرًا إلى وزراء الحكومة.

بينما بدأت سارة، زوجة نتنياهو، حديثها بعد تصريحاته، دوّن وزير النقل ميري ريغيف، الجالس إلى يسار رئيس الوزراء، شيئًا على مفكرته، ثم قال فورًا: "وبالطبع، أمامنا مهمة أخرى مهمة، ليس فقط الانتصار، بل أيضًا إعادتها إلى الوطن، حتى الآن، أعدنا 196 من رهائننا، منهم 147 على قيد الحياة".

وتابعت: "هناك ما يصل إلى 24 على قيد الحياة، ما يصل إلى 24 على قيد الحياة»، تابع. بدت سارة وكأنها تُجري حسابًا سريعًا في رأسها، ثم همست: "أقل".

وقال نتنياهو بعد وقفة قصيرة: "أقول حتى، والبقية بالطبع للأسف ليسوا على قيد الحياة، وسوف نعيدهم".