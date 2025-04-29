غير مبرر.. فرنسا تدين قرار إسرائيل منع دخول وفدين دبلوماسيين

(وكالات)

أعربت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن استيائها الشديد من قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء تصاريح دخول وفدين دبلوماسيين فرنسيين كان من المقرر أن يزورا الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ووصفت الخطوة بأنها "ضارة بالعلاقات الثنائية" وغير مبررة.

وفي بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، وصفت باريس القرار بأنه "مؤسف وغير مفيد"، مشيرة إلى أن الوفدين كانا يعملان تحت مظلة جمعيات تنشط في إطار التعاون اللامركزي، أي ضمن مبادرات المجتمع المدني والمجالس المحلية، وليس في إطار حكومي أو سياسي مباشر.

واتهمت السفارة الإسرائيلية في باريس تلك الجمعيات بوجود صلات مزعومة بينها وبين منظمات "إرهابية"، وهو ما رفضته فرنسا بشكل قاطع، معتبرة تلك الادعاءات "غير مقبولة" ولا تستند إلى أساس واضح، كما جاء في البيان.

ودعت الخارجية الفرنسية السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه القرارات التي "تستهدف أشخاصًا يسعون إلى بناء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تُقوّض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للنزاع المستمر.

يأتي هذا التوتر الجديد في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية في وقت عادت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى قطاع غزة، حيث استؤنفت الهجمات في 18 مارس الماضي بعد هدنة هشة دامت قرابة شهرين، بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.