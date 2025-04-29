وزير الخزانة الأمريكي: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تهدف لجذب الاستثمارات

وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى جذب استثمارات جديدة والحصول على عوائد تدعم اقتصاد الولايات المتحدة.

وأضاف بيسنت، "الرسوم الجمركية ستعيد ازدهار الصناعة الأمريكية ستوفر عوائد مالية كبيرة، وستدعم عودة صناعة السيارات إلى الولايات المتحدة ما يزيد من حجم الوظائف في البلاد".

وتابع: "ستساهم الرسوم الجمركية في تقليل عجز الميزان التجاري مع الصين"، موضحًا أن الرسوم الجمركية الصينية غير مستدامة وإذا استمرت فقد يفقد الصينيون 10 ملايين وظيفة بسرعة.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي، أن الرئيس ترامب يعمل على عودة التوازن في الرسوم الجمركية مع كافة دول العالم وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، كما يعمل على خفض الضرائب ما يعالج أزمة الأسعار المرتفعة.

وقال بيسنت، إن الدول التي تواصلت مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية تسعى إلى صفقة قبل انتهاء مهلة الـ90 يومًا.

وفي 9 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق التعريفات الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا بعد أن شن حربًا تجارية على معظم دول العالم.

وبلغت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية نسبة 145%، بدعوى "التقاعس الصيني" عن مكافحة تهريب المخدرات الاصطناعية، خصوصًا مادة الفنتانيل. وفي المقابل، رفعت بكين التعريفة الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%.