البيت الأبيض: وفرنا 750 مليار دولار بفضل سياسات ترامب التي تصدت للهدر

وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على تراجع معدلات التضخم والتي خلفتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مضيفًا "نشهد تحسنًا ملحوظًا في كافة نواحي الاقتصاد في البلاد بفضل سياسات الرئيس ترامب".

وأشار البيت الأبيض، إلى أن واشنطن وفرت أكثر من 750 مليار دولار منذ تولي ترامب "بفضل قراراته التي تصدت للهدر المالي".

وذكر البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الأربعاء المقبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التي وعدت بضخ استثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن تدحض شبكة "سى إن إن" حديث البيت الأبيض، إذ قالت الشبكة في رصدها وضع الاقتصاد الأمريكي خلال أول 100 يوم لدونالد ترامب في الولاية الثانية، إن الرئيس الجمهورى دفع بالاقتصاد إلى "حافة الهاوية".

وأضافت الشبكة، أمس الاثنين، أن "ترامب أمضى أول 100 يوم من عودته إلى المكتب البيضاوى يقود اقتصادًا حسده العالم عليه، إلى حافة الأزمة، وهدد سمعة أمريكا كملاذ مالي آمن، مما غذى الخوف بين الناخبين الذين فقدوا ثقتهم فى قيادته".