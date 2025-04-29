إعلان

البيت الأبيض: وفرنا 750 مليار دولار بفضل سياسات ترامب التي تصدت للهدر

04:24 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

البيت الأبيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على تراجع معدلات التضخم والتي خلفتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مضيفًا "نشهد تحسنًا ملحوظًا في كافة نواحي الاقتصاد في البلاد بفضل سياسات الرئيس ترامب".

وأشار البيت الأبيض، إلى أن واشنطن وفرت أكثر من 750 مليار دولار منذ تولي ترامب "بفضل قراراته التي تصدت للهدر المالي".

وذكر البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الأربعاء المقبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التي وعدت بضخ استثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن تدحض شبكة "سى إن إن" حديث البيت الأبيض، إذ قالت الشبكة في رصدها وضع الاقتصاد الأمريكي خلال أول 100 يوم لدونالد ترامب في الولاية الثانية، إن الرئيس الجمهورى دفع بالاقتصاد إلى "حافة الهاوية".

وأضافت الشبكة، أمس الاثنين، أن "ترامب أمضى أول 100 يوم من عودته إلى المكتب البيضاوى يقود اقتصادًا حسده العالم عليه، إلى حافة الأزمة، وهدد سمعة أمريكا كملاذ مالي آمن، مما غذى الخوف بين الناخبين الذين فقدوا ثقتهم فى قيادته".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الأبيض ترامب الرئيس الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه قريبًا؟.. الشعبة تجيب
قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟