رئيس الحكومة اللبناني ينتقد الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده

وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، إن الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى تشكل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية.

وأكد سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، أن تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف الاعتداءات، مشددًا على أن لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية.

وتابع: "إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل فإن ذلك سيهدد الاستقرار ولبنان ملتزم بالاتفاق"، مشيرًا إلى أن حزب الله يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إنه بدأ العمل على خطة لإعادة الإعمار بدءا من البنية التحتية و باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي للتمويل.

واستهدفت غارة إسرائيلية ظهر أمس الإثنين بلدة عيترون في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات.

كما استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، أول أمس الأحد، للمرة الثالثة بعد وقف إطلاق النار، حيث استهدف الاحتلال الضاحية في 28 مارس الماضي وفي الأول من أبريل الحالي.

ويذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، وتم تمديده حتى 18 فبراير الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي.