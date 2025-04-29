إعلان

نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط

03:33 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "غيرنا وجه الشرق الأوسط، ومهمتنا ليست الانتصار في الحرب فقط إنما إعادة الأسرى".

وأمس الاثنين، ذكر نتنياهو أن إسرائيل سيطرت على محور فيلادلفيا، ما ساهم في محاصرة قطاع غزة، مؤكدًا "لن نسمح بأن تُهزم دولة إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر في ديوان نتنياهو، قوله إن إسرائيل رفضت مقترح وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 سنوات، الذي يشمل إعادة كل الأسرى الإسرائيليين المتبقين في القطاع (البالغ عددهم 59 أسيرًا).

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر سياسي كبير، أن الحكومة الإسرائيلية لن توافق على الدخول في هدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسمح لها بإعادة التسلح والتعافي لمواصلة حربها ضد إسرائيل.

ونفى مصدر سياسي إسرائيلي، حدوث انفراجة مع حركة حماس في المفاوضات، قائلًا "لم نتوصل لاتفاق حتى الآن"، وفق ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.

وذكر المسؤول، أن إسرائيل تعمل بشكل مستمر مع الولايات المتحدة والوسطاء للتوصل لصفقة تعيد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو الشرق الأوسط رئيس الوزراء الإسرائيلي إعادة الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟
عواصف وأمطار وسرعة الرياح تصل لـ80كم/ س.. تحذير جوي من "الأرصاد"
كاميرا "تيك توك" تشعل معركة في جامعة سوهاج وإصابة طالب بـ 29 غرزة.. ما القصة؟