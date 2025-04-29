وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "غيرنا وجه الشرق الأوسط، ومهمتنا ليست الانتصار في الحرب فقط إنما إعادة الأسرى".

وأمس الاثنين، ذكر نتنياهو أن إسرائيل سيطرت على محور فيلادلفيا، ما ساهم في محاصرة قطاع غزة، مؤكدًا "لن نسمح بأن تُهزم دولة إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر في ديوان نتنياهو، قوله إن إسرائيل رفضت مقترح وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 سنوات، الذي يشمل إعادة كل الأسرى الإسرائيليين المتبقين في القطاع (البالغ عددهم 59 أسيرًا).

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر سياسي كبير، أن الحكومة الإسرائيلية لن توافق على الدخول في هدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسمح لها بإعادة التسلح والتعافي لمواصلة حربها ضد إسرائيل.

ونفى مصدر سياسي إسرائيلي، حدوث انفراجة مع حركة حماس في المفاوضات، قائلًا "لم نتوصل لاتفاق حتى الآن"، وفق ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.

وذكر المسؤول، أن إسرائيل تعمل بشكل مستمر مع الولايات المتحدة والوسطاء للتوصل لصفقة تعيد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.