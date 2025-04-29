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سجن مسن إسرائيلي من داعمي نتنياهو 10 سنوات بتهمة التخابر مع إيران

03:21 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

المحكمة الإسرائيلية

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(وكالات)

أصدرت المحكمة الإسرائيلية حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق إسرائيلي يدعى موطي مامان البالغ من العمر 72 عامًا، بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي وإجراء لقاءات مع مسؤولين في الاستخبارات الإيرانية.

ووفقًا لما ورد في حيثيات الحكم، شدد القضاة على أن تصرفات مامان كانت مدفوعة بدافع مادي في المقام الأول، إذ دخل "دولة عدوة"، والتقى بعناصر من الاستخبارات الإيرانية، وتلقى منهم مبالغ مالية بلغت عدة آلاف من الدولارات، كما تفاوض على صفقة بقيمة تصل إلى مليون دولار.

ورغم هذه الاتصالات، استمر مامان في التعبير عن دعمه العلني لحزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت المحكمة إلى حساسية توقيت الجريمة، حيث ارتكبت أفعاله في خضم حرب تتصاعد فيها التوترات بين إيران وإسرائيل، وانشغال تل أبيب بجبهات متعددة.

كما أوضح القضاة أن مامان تجاهل تحذيرات أمنية سابقة، ما يرجح وجود دافع أيديولوجي إلى جانب المكاسب المالية.

وبحسب لائحة الاتهام، اعترف مامان خلال التحقيقات بأنه التقى بعناصر إيرانيين داخل الأراضي الإيرانية، وناقش معهم إمكانية تنفيذ هجمات داخل إسرائيل، في إطار مساعٍ إيرانية للرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران. ووصفت النيابة أفعاله بأنها "تهديد مباشر لأمن الدولة".

ورغم أن المحكمة أخذت في الاعتبار خدمته العسكرية السابقة، بما في ذلك مشاركته في حرب لبنان الأولى، وتزويده القواعد العسكرية بالإمدادات منذ اندلاع الحرب الأخيرة، إلا أن القضاة رأوا أن حجم "الجريمة" يبرر العقوبة القاسية.

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