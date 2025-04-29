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السعودية تستقبل أولى رحلة الحجاج لهذا العام

02:46 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الحجاج

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الرياض- (د ب أ)

استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج خلال هذا العام، وذلك في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، تعـد هذه الرحلة القادمة من دكا، عاصمة جمهورية بنجلاديش وعلى متنها 396 حاجًا، ضمن عدة رحلات ستصل هذا اليوم عبر مطار جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وأكّد المهندس الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية "تتشرف وتسعد باستقبال أولى رحلات الحجاج لهذا الموسم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات من مختلف الجهات الأمنية والتشغيلية والشركاء من القطاع الخاص".

وأفاد بتخصيص ستة مطارات رئيسة لخدمة "ضيوف الرحمن"، موضحا أن تدفق الرحلات سيستمر خلال الأيام القادمة حتى بداية شهر ذي الحجة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات تهدف إلى تسهيل رحلة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

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