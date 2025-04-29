قتلى وجرحى.. انفجار في شركة عسكريّة إيرانيّة

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارًا وقع في شركة مرتبطة بصناعة المسيّرات في أصفهان وسط إيران.

وأظهرت تحقيقات قناة إيران إنترناشيونال أن الشركة التي وقع فيها الانفجار، اليوم الثلاثاء 29 أبريل، في أصفهان تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني، وتنشط في مجال تصنيع المواد المتفجرة.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من سلسلة انفجارات وحرائق ضخمة شهدها ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، السبت الماضي، والتي أسفرت بحسب آخر الإحصائيات الرسمية عن مقتل 70 شخصًا وفقدان 22 آخرين إضافة إلى وجود 22 جثة غير قابلة للتعرف عليها بسبب شدة الحريق.