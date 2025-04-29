إسبانيا: 3 مدن لا تزال تعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن 3 مدن لا تزال تعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، موضحًا أن الخدمة ستعود للعمل خلال ساعات.

وأضاف سانشيز، "سنتلقى نتائج التحقيق بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي أمس خلال ساعات وسنتخذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار ذلك مجددًا".

وذكر رئيس الوزراء الإسباني، أن التحقيقات ستوضح ما إذا كان انقطاع التيار الكهربائي أمس جاء جراء هجوم سيبراني.

وأعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، استعادة التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد بعد ساعات من انقطاع واسع النطاق شل الحياة في عدد من المناطق الحيوية، بما في ذلك شبكات الاتصالات ووسائل النقل.

وبحسب شركة "ريد إلكتريكا" المشغّلة لشبكة الكهرباء الوطنية، فإن نسبة استعادة الإمدادات بلغت 99.16% بحلول الساعة السادسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مع تسجيل إنتاج طاقة وصل إلى 21.26 ميجاوات. وتُعد هذه النسبة مؤشرًا قويًا على اقتراب البلاد من العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي.

وكانت الحكومة الإسبانية، قد أكدت أمس الاثنين، أنها "تبذل كل جهد ممكن" لمعالجة الأزمة، وعقدت اجتماعًا طارئًا لتقييم الموقف، بحسب ما أوردته صحيفة "إلباييس" المحلية. ووفقًا لمصادر مطلعة، لم يتم بعد تحديد سبب مؤكد للانقطاع، مع عدم استبعاد فرضية الهجوم الإلكتروني.

وشهدت إسبانيا وعدة دول أوروبية، أمس الاثنين، انقطاعًا واسعًا ومفاجئًا للتيار الكهربائي، مما تسبب في حالة من الشلل شبه الكامل لشبكات النقل والاتصالات، وسط مساعٍ حكومية مكثفة لحل الأزمة.