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مقتل شخصين في هجوم أوكراني على منطقة بيلجورود

01:57 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

هجوم صاروخي أوكراني

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موسكو- (د ب أ)

قال مسؤولون محليون إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة بيلجورود بروسيا.

وقال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء إن الضحايا كانوا على متن سيارة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا عندما وقع الهجوم.

ويذكر أن روسيا بدأت هجوما موسعا على أوكرانيا في فبراير 2022، وردا على ذلك، تستهدف أوكرانيا مواقع عسكرية وبنية تحتية داخل الأراضي الروسية، مما يؤدي لوقوع خسائر بشرية.

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