اللجنة الإعلامية بمخيم جنين: الخسائر نتيجة العدوان الإسرائيلي بلغت 300 مليون دولار

وكالات

أعلنت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، أن الخسائر نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي تُقدر بنحو 300 مليون دولار.

وقالت اللجنة، إن العدوان الإسرائيلي أدى لاستشهاد 40 مواطنًا وأجبر ما لا يقل عن 790 عائلة على النزوح القسري، مشيرًا إلى أن نحو 800 وحدة سكنية في المدينة تعرضت لأضرار جزئية و15 مبنى هدم بشكل كامل.

وذكرت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين، أن عدد النازحين ارتفع إلى أكثر من 22 ألف شخص دون إمكانية للعودة، مناشدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من المعاناة جراء العدوان الصهيوني.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره المطبق وعملياته العسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية لليوم الـ100 على التوالي، إذ حول العديد من المنازل السكنية إلى ثكنات عسكرية؛ كما أجبر آلاف السكان في المدينة ومخيمها على النزوح قسرًا إلى مناطق أخرى.