إعلان

اللجنة الإعلامية بمخيم جنين: الخسائر نتيجة العدوان الإسرائيلي بلغت 300 مليون دولار

01:55 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

العدوان الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، أن الخسائر نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي تُقدر بنحو 300 مليون دولار.

وقالت اللجنة، إن العدوان الإسرائيلي أدى لاستشهاد 40 مواطنًا وأجبر ما لا يقل عن 790 عائلة على النزوح القسري، مشيرًا إلى أن نحو 800 وحدة سكنية في المدينة تعرضت لأضرار جزئية و15 مبنى هدم بشكل كامل.

وذكرت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين، أن عدد النازحين ارتفع إلى أكثر من 22 ألف شخص دون إمكانية للعودة، مناشدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من المعاناة جراء العدوان الصهيوني.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره المطبق وعملياته العسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية لليوم الـ100 على التوالي، إذ حول العديد من المنازل السكنية إلى ثكنات عسكرية؛ كما أجبر آلاف السكان في المدينة ومخيمها على النزوح قسرًا إلى مناطق أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العدوان الإسرائيلي مخيم جنين الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟
عواصف وأمطار وسرعة الرياح تصل لـ80كم/ س.. تحذير جوي من "الأرصاد"
كاميرا "تيك توك" تشعل معركة في جامعة سوهاج وإصابة طالب بـ 29 غرزة.. ما القصة؟